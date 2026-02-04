В Минске курица в третий раз снесла яйцо- «матрешку» — вот как оно выглядит

С точки зрения науки подобное является редким явлением и имеет свое название: сокращение контрперистальтики. Это значит, что яйцо, которое еще не смогло окончательно сформироваться, начинается двигаться обратно по яйцеводу. После этого организм курицы начинает формировать новое яйцо. Итог — создается оболочка вокруг уже имеющегося яйца и отсюда возникает так называемый эффект «матрешки».