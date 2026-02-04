В Минске курица в третий раз снесла яйцо- «матрешку» — вот как оно выглядит

Минчане показали яйцо- «матрешку», которое снесла курица в третий раз. Подробности приводит портал МЛЫН.BY со ссылкой на TikTok.
Минчанин опубликовал в сети видео и произвел его замеры. Оно оказаьлось длиной около 8,6 сантиметра (стандартная длина 5,7 сантиметра), шириной примерно 6,3 сантиметра (средний показатель 4,2). Вес яйца оказался 192 грамма (средний вес яйца высшей категории составляет примерно 75 граммов).
Затем минчанин разбил яйцо и оказалось, что внутри него, помимо желтка, есть еще одно, но стандартного размера. Мужчина добавляет, что подобное яйцо- «матрешку» курица снесла уже в третий раз.
В Минске курица в третий раз снесла яйцо- «матрешку». Фото: скриншот с видео TikTok @marisha.mma.
Видео вызвало бурную реакцию пользователей. Многие из них отмечали, что встречали куриные яйца с несколькими желтками — двумя, тремя и даже пятью. Однако вариант «яйцо внутри яйца» стал для большинства настоящей редкостью. Кто-то из пользователей предполагал, что это может быть муляж.
С точки зрения науки подобное является редким явлением и имеет свое название: сокращение контрперистальтики. Это значит, что яйцо, которое еще не смогло окончательно сформироваться, начинается двигаться обратно по яйцеводу. После этого организм курицы начинает формировать новое яйцо. Итог — создается оболочка вокруг уже имеющегося яйца и отсюда возникает так называемый эффект «матрешки».
