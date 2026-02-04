Перехватывающую парковку в Ростове планируют увеличить на 50%

Напомним, сейчас парковка на 1-й Луговой способна вместить до 250 грузовых автомобилей. С момента открытия, с августа 2025 года, площадка приняла уже больше 18 тысяч машин. На ее территории уже есть необходимая инфраструктура: санитарные блоки, пункты питания, магазин, освещение и доступ к Wi-Fi.