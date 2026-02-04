Перехватывающую парковку в Ростове планируют увеличить на 50%

Перехватывающую парковку для грузовиков на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону планируют увеличить на 50%. Эта информация прозвучала на совещании в правительстве региона.
Напомним, сейчас парковка на 1-й Луговой способна вместить до 250 грузовых автомобилей. С момента открытия, с августа 2025 года, площадка приняла уже больше 18 тысяч машин. На ее территории уже есть необходимая инфраструктура: санитарные блоки, пункты питания, магазин, освещение и доступ к Wi-Fi.
— Планируется обустроить твердым покрытием все внутренние дороги, увеличить площадь с 4 до 6−7 га, это позволит разместить более 400 большегрузов. Уже в феврале-марте 2026 года на территории парковки откроется АЗС, а также внедрят систему электронной очереди, — рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
На совещании обсудили комплексный подход к организации движения не только на парковке, но и на прилегающих улицах. Для исключения заторов собираются установить дополнительные технические средства и оптимизировать проезд.
— Развитие инфраструктуры для большегрузов — ключевой элемент повышения безопасности и разгрузки дорожной сети, — подчеркнула Алена Беликова.
Предложения по улучшению дорожной ситуации в районе 1-й Луговой рассмотрят в городской комиссии по БДД до конца первого квартала 2026 года.
