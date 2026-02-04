В Самаре усилили работу «Морозного патруля» с наступлением сильных холодов

С начала 2026 года волонтеры организовали восемь выездов, в которых участвовало более 60 человек, из них 20 — в Самаре. За это время они проехали около 1,5 тысяч километров по ночным улицам. Нескольким людям была оказана помощь, двое из них госпитализированы. Участники патруля помогают одиноким пешеходам и осматривают остановки общественного транспорта.