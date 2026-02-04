В Самаре усилили работу «Морозного патруля» с наступлением сильных холодов

В ночное время, когда температура опускается ниже −20°C, в Самаре поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и «Морозный патруль» выезжают на улицы города ради помощи всем нуждающимся. В преддверии сильных холодов эту работу усилили, рассказали в администрации Самары.
«Мороз — главный враг тех, кто по каким-либо причинам оказался на улице ночью и не может добраться домой. Это дети, пожилые люди и даже здоровые граждане, у которых не завелась машина или сел телефон. Переохлаждение наступает быстро, и критически важно вовремя оказать помощь», — отметил координатор ночного патруля Сергей Никитин.
С начала 2026 года волонтеры организовали восемь выездов, в которых участвовало более 60 человек, из них 20 — в Самаре. За это время они проехали около 1,5 тысяч километров по ночным улицам. Нескольким людям была оказана помощь, двое из них госпитализированы. Участники патруля помогают одиноким пешеходам и осматривают остановки общественного транспорта.