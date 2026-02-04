Автомобили вмёрзли в лёд во дворе воронежского ЖК

В Воронеже двор в ЖК «Спутник» на улице Академика Конопатова залило водой. Из-за низких температур она быстро превратилась в лёд, и автомобили буквально вмёрзли в парковочные места. Кадрами местные жители поделились в социальных сетях в среду, 4 февраля.
По словам горожан, коммунальная авария произошла из-за прорыва на трубе. Ресурса нет с семи утра.
В пресс-службе «РВК-Воронеж» корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что специалисты обследовали сети на улице Академика Конопатова. Оказалось, что линии водоснабжения и водоотведения по этому адресу не принадлежат водоканалу.
Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что не отключали воду в жилом комплексе и не проводят никаких работ на этом участке. Местным жителям посоветовали обратиться в управляющую компанию.