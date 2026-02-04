Только 16 000 рублей готовы потратить омичи на обновление весеннего гардероба

Выбирать вещи жители Омска будут на нескольких площадках. Так, 54% совершат покупки в торговых центрах, 52% — на онлайн-площадках. На сайтах и приложениях магазинов планируют закупаться 37%, а 13% — в конкретных офлайн-магазинах. Еще 13% будут покупать вещи в ресейле. Чаще об этом говорит молодежь 18−24 лет (19%). Причем 87% из них признались, что за последний год стали покупать вещи «с рук» чаще.