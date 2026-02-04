Только 16 000 рублей готовы потратить омичи на обновление весеннего гардероба

Опрос, проведенный среди жителей Омска аналитиками сервиса Авито, выяснил две тенденции на предстоящий весенний сезон — в среднем омичи готовы потратить на обновление гардероба скромные 16 тысяч рублей, но при этом щеголять в новинках хотят большинство жителей города.
К предстоящей весне так или иначе планируют обновить гардероб большинство жителей Омска: об этом заявили 88% опрошенных. В среднем жители Омска готовы выделить на обновление гардероба к весне около 16 000 рублей. При этом большинство (57%) хотело бы уложиться в 10 000 рублей. Еще 27% готовы потратить от 10 000 до 25 000 рублей, 10% — от 25 000 до 50 000, а больше этих сумм — всего 6%.
В основном (41%) омичей просто докупят к скорой весне несколько вещей, а полностью планируют обновить свой гардероб лишь 9% респондентов — чаще всего это молодежь 18−24 лет (18%). Весеннее обновление гардероба в первую очередь коснется базовых и универсальных вещей. Чаще всего жители Омска планируют купить джинсы, брюки и штаны (32%), а также футболки, рубашки, топы и блузы (28%).
Выбирать вещи жители Омска будут на нескольких площадках. Так, 54% совершат покупки в торговых центрах, 52% — на онлайн-площадках. На сайтах и приложениях магазинов планируют закупаться 37%, а 13% — в конкретных офлайн-магазинах. Еще 13% будут покупать вещи в ресейле. Чаще об этом говорит молодежь 18−24 лет (19%). Причем 87% из них признались, что за последний год стали покупать вещи «с рук» чаще.