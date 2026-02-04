Как Казахстан готовится к весенним паводкам

Вице-премьер проверил готовность водохозяйственных объектов, дорог и мостов, сил и средств реагирования, а также ознакомился с прогнозными данными системы «Talsim» и результатами моделирования паводковой обстановки в системе «Tasqyn», передает DKNews.kz.
Отдельно были заслушаны регионы, отнесённые к зонам повышенного риска.
Что уже сделано в регионах.
На сегодняшний день в регионах выполнен значительный объём противопаводковых мероприятий. В частности:
возведено 831 км защитных дамб и валов отремонтировано и построено более 1 тыс. км дренажных систем, каналов и арыков установлены и заменены 934 водопропускных сооружения на автомобильных и железнодорожных участках проведён капитальный ремонт мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.
Кроме того, на паводкоопасных участках рек выполнено:
около 166 км дноуглубительных работ 255 км берегоукрепления 221 км спрямления русел 172 км очистки водотоков.
Противопаводковые мероприятия продолжаются.
Проверка готовности регионов.
С ноября по январь должностные лица МЧС осуществили выезды во все регионы страны для оценки их готовности к прохождению паводков.
Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП «Казгидромет», весной на большей части территории республики ожидается количество осадков выше нормы. В связи с этим была дана предварительная оценка паводковой опасности по регионам.
Регионы повышенного внимания.
Канат Бозумбаев акцентировал внимание на необходимости усиления противопаводковых мер в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.
«Начало весны ожидается тёплым и с осадками. Обильные дожди, прошедшие осенью прошлого года, привели к образованию ледяной корки на поверхности земли в ряде регионов, что может осложнить паводковую ситуацию. В этой связи важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры. Особенно это касается акиматов Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай, где имеется ряд проблем и решения по некоторым из них до сих пор не приняты», — отметил вице-премьер.
Поручения акиматам и министерствам.
Всем акиматам поручено заблаговременно:
провести взрывные работы на реках, где это требуется очистить водоотводные каналы, арыки, водопропускные сооружения и ливневую канализацию обеспечить своевременный вывоз снега не только в городах, но и в сельских населённых пунктах.
Министерству экологии поручено обеспечить ежедневный мониторинг погодных условий и при ухудшении обстановки оперативно доводить штормовые предупреждения до заинтересованных органов.
Министерству водных ресурсов необходимо определить объёмы наполнения водохранилищ, обеспечить постоянный контроль за ними и при необходимости заблаговременно организовать безопасный сброс воды. Также поручено наладить постоянный обмен информацией с сопредельными государствами по трансграничным водоёмам.
Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами поручено смоделировать возможную паводковую обстановку в регионах в системе «Tasqyn» с интеграцией данных «Talsim» и определить потенциально уязвимые населённые пункты.
Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено заблаговременно провести учение «Көктем-2026», отработать алгоритмы действий при осложнении паводковой ситуации и обеспечить готовность сил и средств государственной системы гражданской защиты.
Совместно с Министерством внутренних дел необходимо отработать вопросы своевременной эвакуации населения при угрозе подтопления, а также сформировать запасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и других средств жизнеобеспечения, особенно в населённых пунктах с риском нарушения транспортного сообщения. Дополнительно поручено создать резервы инертных материалов, мешкотары и инженерной техники.
Сроки.
Завершить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводков Канат Бозумбаев поручил до 1 марта.