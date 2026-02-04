Как Казахстан готовится к весенним паводкам

«Начало весны ожидается тёплым и с осадками. Обильные дожди, прошедшие осенью прошлого года, привели к образованию ледяной корки на поверхности земли в ряде регионов, что может осложнить паводковую ситуацию. В этой связи важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры. Особенно это касается акиматов Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай, где имеется ряд проблем и решения по некоторым из них до сих пор не приняты», — отметил вице-премьер.