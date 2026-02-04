Ресторан «Мидийное место» в Омске пока не открывается из-за коммуникаций

Далее ООО «Кинэкс» 16 января этого года в лице своих сотрудников произвело осмотр помещений, указав, что врезка в систему отопления выполнена без проекта и без согласования с собственником помещения, а также опломбировало задвижку на систему вентиляции ООО «Мидии Омск» в помещении, находящемся у ресторана в аренде. Систему отключили, а также ограничили доступ в данное помещение, установив замок и опечатав двери помещения.