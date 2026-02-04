Ресторан «Мидийное место» в Омске пока не открывается из-за коммуникаций

Ресторан «Мидийное место» в центре Омске пока не может открыться из-за проблем с подключением отопления и вентиляции. Об этом говорят материалы разбирательства на сайте областного Арбитражного суда.
По их данным, ООО «Мидии Омск» разработало проект инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование). Проект также включал план канализации, обязательный для работы ресторана.
В начале июля 2025 года ресторан направил проекты директору арендодателя ООО «Кинэкс» с просьбой согласовать их в течение трех рабочих дней. После этого срока компания направила заявку на подключение отопления. Арендодатель должен был передать ее в «Омск РТС», но никаких действий не предпринял.
Далее ООО «Кинэкс» 16 января этого года в лице своих сотрудников произвело осмотр помещений, указав, что врезка в систему отопления выполнена без проекта и без согласования с собственником помещения, а также опломбировало задвижку на систему вентиляции ООО «Мидии Омск» в помещении, находящемся у ресторана в аренде. Систему отключили, а также ограничили доступ в данное помещение, установив замок и опечатав двери помещения.
По мнению заявителя, «Кинэкс» препятствует использованию помещения, ограничивая доступ к инженерным системам, что создает сложности для работы заведения. Иск в итоге арбитраж не удовлетворил, так как суд решил, что не может оценивать обстоятельства, касающиеся сути материально-правовых требований истца.
ООО «Кинэкс» занимается арендой нежилых помещений и производством тепла. С сентября 2025 года ее учредителем является Максим Курцаев, сын предпринимателя Михаила Курцаева, владельца пиццерии «Кантанелло». Собственно же в здании на ул. Ленина, 9, где планируют открыть «Мидийное место», раньше работал ресторан Михаила Курцаева «Bevitore».
Что касается ООО «Мидии Омск», то оно создано в апреле 2025 года, уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. Гендиректор ООО Яна Федяева, учредителей двое, это Александр Федяев и Анатолий Антипин.
Наша редакция дополнительно запросила комментарий у «Омск РТС» о ситуации.
