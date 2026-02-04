Белстат: белоруски вступают в брак в 26,7 года, а рожают ребенка в 27,6

Белстат сообщил, что белоруски вступают в брак в 26,7 года, а рожают ребенка в 27,6. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
Глава Белстата заметила, что у белорусских женщина уровень образования выше, чем у мужчин. Она пояснила, что это в основном высшее и среднее специальное образование.
— Соответственно, прежде чем создать семью и родить ребенка, наши женщины решают вопросы обучения и карьеры. Поэтому отодвинут срок принятия решения по замужеству, — обратила внимание Инна Медведева.
По ее словам, белоруски вступают в брак в возрасте 26,7 лет, а первого ребенка рожают в 27,6 лет. Медведева уточнила, что увеличение среднего возраста при рождении первого ребенка является мировой тенденцией. Она отметила, что в некоторых странах он доходит до 40 лет.
