Белстат: белоруски вступают в брак в 26,7 года, а рожают ребенка в 27,6

По ее словам, белоруски вступают в брак в возрасте 26,7 лет, а первого ребенка рожают в 27,6 лет. Медведева уточнила, что увеличение среднего возраста при рождении первого ребенка является мировой тенденцией. Она отметила, что в некоторых странах он доходит до 40 лет.