Волгоградцев ждет лютый мороз до −35

Жители Волгоградской области в четверг, 5 февраля, ждут февральские морозы. По данным волгоградского ЦГМС, столбики термометров ночью опустятся до экстремальных значений. Это будет один из самых холодных дней этой зимы, который принесет с собой не только рекордный минус, но и опасные условия на дорогах.
Синоптики прогнозируют ночью по области температуру от −25 до −30 градусов. В некоторых районах, особенно на севере региона, возможен сильный мороз до −35 градусов, что является опасным погодным явлением. Даже в южных районах будет весьма холодно — там ожидается от −20 до −25 градусов. Днем немного потеплеет, но все равно останется очень морозно: от −14 до −19 градусов, местами до −9.
Сам Волгоград также почувствует на себе ледяное дыхание зимы. Ночью в городе температура воздуха составит от −22 до −24 градусов, а днем поднимется до −15…-17 градусов. При этом существенных осадков не прогнозируют, так что снежных заносов ждать не стоит.
Однако, главной опасностью этого дня станут дороги. На проезжей части будет очень скользко из-за гололедицы и снежного наката. Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также следует быть осторожными, чтобы избежать падений и травм.