Волгоградцев ждет лютый мороз до −35

Синоптики прогнозируют ночью по области температуру от −25 до −30 градусов. В некоторых районах, особенно на севере региона, возможен сильный мороз до −35 градусов, что является опасным погодным явлением. Даже в южных районах будет весьма холодно — там ожидается от −20 до −25 градусов. Днем немного потеплеет, но все равно останется очень морозно: от −14 до −19 градусов, местами до −9.