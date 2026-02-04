Ричмонд
Долги за ЖКУ в Ростовской области сократились на 11,5%

Снижение объема долгов за коммунальные услуги отметили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Долги за ЖКУ в Ростовской области сократились на 11,5% по итогам 2025 года. Об этом со ссылкой на министра ЖКХ региона Антонину Пшеничную сообщает Домостройдон.ру.

Общая сумма долгов населения за коммунальные услуги 1 января 2026 года составляла 4,45 млрд рублей. При этом в начале 2025 года показатель находился на уровне в 5,02 млрд рублей.

В публикации уточняется, что в начале январе этого года существенная часть общей задолженности — около 58% — фиксировалась в Ростове-на-Дону. Жители донской столицы должны 2,59 млрд рублей. Однако объем невыплаченных средств в городе за год снизился на 10,7%.

Отмечается, что долги за ЖКУ собираются из-за «низкой платежной дисциплины, связанной с экономическими факторами, и высокого износа коммунальной инфраструктуры».

Вопросом занимается комиссия по погашению задолженности с участием представителей энергетических компаний и тарифного регулятора.

