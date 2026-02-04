Долги за ЖКУ в Ростовской области сократились на 11,5%

В публикации уточняется, что в начале январе этого года существенная часть общей задолженности — около 58% — фиксировалась в Ростове-на-Дону. Жители донской столицы должны 2,59 млрд рублей. Однако объем невыплаченных средств в городе за год снизился на 10,7%.