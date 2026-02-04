Житель Омской области получил 250 часов обязательных работ за пьяную езду

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в сентябре 2025 года осужденный был остановлен сотрудниками полиции при управлении мотоциклом в нетрезвом виде на территории села Благодаровка Одесского района. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения, что сделало его действия уголовно наказуемыми.