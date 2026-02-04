Ричмонд
Житель Омской области получил 250 часов обязательных работ за пьяную езду

Суд также лишил мужчину права управлять транспортом на два года и постановил конфисковать мотоцикл в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

Одесский районный суд Омской области вынес приговор 30-летнему жителю села Благодаровка, признанному виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (часть 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в сентябре 2025 года осужденный был остановлен сотрудниками полиции при управлении мотоциклом в нетрезвом виде на территории села Благодаровка Одесского района. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения, что сделало его действия уголовно наказуемыми.

Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. По инициативе государственного обвинителя суд дополнительно постановил конфисковать в доход государства мотоцикл, принадлежавший нарушителю.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. Ранее мы писали, что только 16 000 рублей готовы потратить омичи на обновление весеннего гардероба.