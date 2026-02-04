В Самарской области ограничили движение на мосту через Сок почти на два года

В понедельник, 2 февраля 2026 года, в Самарской области почти на два года ограничили движение грузового транспорта на мосту через реку Сок. Оно будет действовать по 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
«Проезд будет запрещен определенному виду транспорта на участке км 1029+290 автомобильной дороги М-5 “Урал” из-за состояния конструктивных элементов искусственного сооружения», — рассказали в пресс-службе.
Грузовые машины в одиночном порядке общей массой свыше 36 тонн (осевая — 9 тонн) должен быть направлен по другим дорогам. Также движение ограничивается для транспорта, максимальной массой в потоке 25 тонн (осевая 9 тонн), а с общей массой от 25 до 36 тонн в одиночном порядке по оси сооружения со скоростью не более 10 км/ч. Для остальных видов транспорта устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.