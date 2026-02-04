В Самарской области ограничили движение на мосту через Сок почти на два года

Грузовые машины в одиночном порядке общей массой свыше 36 тонн (осевая — 9 тонн) должен быть направлен по другим дорогам. Также движение ограничивается для транспорта, максимальной массой в потоке 25 тонн (осевая 9 тонн), а с общей массой от 25 до 36 тонн в одиночном порядке по оси сооружения со скоростью не более 10 км/ч. Для остальных видов транспорта устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.