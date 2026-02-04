В Волгоградской области разрешили отстрел кабанов

В Волгоградской области разрешили отстрелять 54 кабана. Соответствующее решение о регулировании численности охотничьих ресурсов опубликовано на портале комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
В охотничьем заказнике «Задонский» количество кабанов уменьшится на 7 особей, в «Куланинском» и «Лещевском» — на 5, в «Кумылженском» и «Чернополянском» — на 9, в «Ольховском» — на 2, а в «Раздорском» — на 17.
Мероприятия пройдут с 30 января по 28 февраля 2026 года. В облкомприроды отметили, что регулирование связано с угрозой ущерба объектам животного мира, профилактикой африканской чумы свиней и превышением допустимой плотности кабанов на тысячу гектаров.