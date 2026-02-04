В Волгоградской области разрешили отстрел кабанов

В охотничьем заказнике «Задонский» количество кабанов уменьшится на 7 особей, в «Куланинском» и «Лещевском» — на 5, в «Кумылженском» и «Чернополянском» — на 9, в «Ольховском» — на 2, а в «Раздорском» — на 17.