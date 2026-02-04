Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов. Подробности озвучили в Министерстве здравоохранения.
В ведомстве отметили, что в последние годы в разы вырос охват диспансеризацией и составил по республике 94,2% в 2025 году. И уточнили, что одной из ее основных целей является выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, в том числе онкологических.
«В 2025 году первичным звеном выявлено более 300 тысяч хронических неинфекционных заболеваний, из них 85,1% онкологических заболеваний молочной железы в ранней стадии, 84,7% онкозаболеваний предстательной железы в ранней стадии, 99,4% онкозаболеваний шейки матки в ранней стадии», — привели подробности в ведомстве.
И обратили внимание, что при обнаружении опухолевых заболеваний на ранних стадиях, выполнение радикального, но менее инвазивного лечения, дает возможность полностью излечить заболевание, а также оптимизировать расходы на лечение.
