Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов

В ведомстве отметили, что в последние годы в разы вырос охват диспансеризацией и составил по республике 94,2% в 2025 году. И уточнили, что одной из ее основных целей является выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, в том числе онкологических.