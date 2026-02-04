Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов

Минздрав Беларуси сказал, какой вид рака чаще всего выявляют в момент диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов. Подробности озвучили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в последние годы в разы вырос охват диспансеризацией и составил по республике 94,2% в 2025 году. И уточнили, что одной из ее основных целей является выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, в том числе онкологических.

«В 2025 году первичным звеном выявлено более 300 тысяч хронических неинфекционных заболеваний, из них 85,1% онкологических заболеваний молочной железы в ранней стадии, 84,7% онкозаболеваний предстательной железы в ранней стадии, 99,4% онкозаболеваний шейки матки в ранней стадии», — привели подробности в ведомстве.

И обратили внимание, что при обнаружении опухолевых заболеваний на ранних стадиях, выполнение радикального, но менее инвазивного лечения, дает возможность полностью излечить заболевание, а также оптимизировать расходы на лечение.

Ранее белорусский онколог посоветовал простое упражнение для профилактики рака предстательной железы.

Кроме того, белорусский онколог заявил, что пик заболеваемости раком шейки матки сместился на 45 — 49 лет: «Помолодел» в два раза".

А еще врач сказала белорусам, могут ли бородавки и папилломы на теле указывать на ВПЧ.