Азовское море может превратиться в главный осетровый промысел страны

В ближайшем будущем Азовское море способно занять центральное место в российской добыче осетровых. Такое заявление сделал Владимир Подопригора, заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского, в эфире телеканала «Крым 24».
По словам эксперта, основанием для этого прогноза служит устойчивый рост популяции ценных рыб, наблюдаемый с 2020 года. Эта положительная динамика является прямым результатом государственной программы по зарыблению: выпущенные несколько лет назад мальки достигли промысловой зрелости и теперь составляют значительную часть поголовья.
«Количество осетровых пошло по возрастающей. Эта тенденция отражает выпуск мальков по государственной программе, которые сейчас достигли зрелости», — пояснил Подопригора.
В то же время ученый призвал не торопиться с выводами о полном восстановлении экосистемы. Пока большая часть особей имеет происхождение от искусственного разведения, и для подтверждения восстановления естественного нереста необходимы дальнейшие научные исследования.