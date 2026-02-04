Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азовское море может превратиться в главный осетровый промысел страны

Азовское море может стать ключевым центром осетрового промысла в России.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшем будущем Азовское море способно занять центральное место в российской добыче осетровых. Такое заявление сделал Владимир Подопригора, заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского, в эфире телеканала «Крым 24».

По словам эксперта, основанием для этого прогноза служит устойчивый рост популяции ценных рыб, наблюдаемый с 2020 года. Эта положительная динамика является прямым результатом государственной программы по зарыблению: выпущенные несколько лет назад мальки достигли промысловой зрелости и теперь составляют значительную часть поголовья.

«Количество осетровых пошло по возрастающей. Эта тенденция отражает выпуск мальков по государственной программе, которые сейчас достигли зрелости», — пояснил Подопригора.

В то же время ученый призвал не торопиться с выводами о полном восстановлении экосистемы. Пока большая часть особей имеет происхождение от искусственного разведения, и для подтверждения восстановления естественного нереста необходимы дальнейшие научные исследования.