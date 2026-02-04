Азовское море может превратиться в главный осетровый промысел страны

По словам эксперта, основанием для этого прогноза служит устойчивый рост популяции ценных рыб, наблюдаемый с 2020 года. Эта положительная динамика является прямым результатом государственной программы по зарыблению: выпущенные несколько лет назад мальки достигли промысловой зрелости и теперь составляют значительную часть поголовья.