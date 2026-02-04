Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг

Депутат Куринных потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ и планирует направить запрос в правительство и Генпрокуратуру РФ.

«Высокий процент нарушений говорит об отсутствии системного контроля за стоматологическими услугами со стороны государственных надзорных органов. В этих условиях прибыль извлекается любой ценой, даже ценой здоровья пациентов. С самого начала введения мониторинга на проверки бизнеса мы требуем не распространять его на услуги и товары, связанные со здоровьем. Направлю соответствующий запрос в правительство РФ и Генеральную прокуратуру по этому поводу», — сказал Куринный в беседе с онлайн-изданием NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что статистика свидетельствует о высоком проценте нарушений в работе нелегальных стоматологий.