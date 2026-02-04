Директор омского лицея лишила положенного по закону питания дочь участника СВО

Прокуратура Советского округа провела проверку по обращению супруги участника специальной военной операции. Омичка написала в заявлении, что директором образовательного учреждения, где обучается их дочь, было отказано в предоставлении положенной меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания по причине того, что отец-военнослужащий убыл в зону СВО из другого региона. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании за ребенком права на дополнительную меру поддержки, установленную региональным законодательством. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования. Прокуратура проконтролирует его исполнение, отметили в правоохранительном ведомстве.