Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Розовые фламинго — дитя заката: у Крыма может появится новая визитная карточка

Розовые фламинго основали крупнейшую в России колонию в районе Арабатской стрелки.

Источник: Григорий Прокопов/Vk

Север Крымского полуострова облюбовали удивительные птицы — два года назад в районе Арабатской стрелки поселились розовые фламинго. Как сообщил старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ Григорий Прокопов в эфире радио «Комсомольская правда-Крым», водоплавающие птицы основали крупнейшую в России колонию.

Уникальное явление можно использовать для развития туристического потенциала региона. Но новую точку притяжения для орнитологов и отдыхающих просто так, с разбега, создавать нельзя.

«Вначале необходимо вблизи места гнездования фламинго сформировать двухкилометровую зону покоя, где будет запрещен любой вид деятельности либо отдыха человека, включая парусный спорт, и любую добычу водных ресурсов — и рыбы, и мотыля, и артемии (вид рачков из класса жаброногих, — от ред.)», — считает учёный.

Лет через пять, когда фламинго окончательно закрепятся и освоятся, можно будет создать необходимую инфраструктуру и объекты для тех, кто хочет понаблюдать и увидеть вблизи этих редких и красивых птиц.