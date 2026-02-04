Научный журнал «Общество и пространство» появится в первом полугодии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Издательство «Наука» в первом полугодии выпустит первый номер нового научного журнала «Общество и пространство». Соглашение об издании журнала подписано с Ассоциацией российских географов-обществоведов (АРГО), сообщил ТАСС руководитель издательства Михаил Фомин.
«Все мы помним о банкротстве и системных проблемах города Детройт в США, других населенных пунктов в странах с развитой или развивающейся экономикой. Чтобы помочь исследователям, занимающимся вопросами развития территорий, мы решили поддержать идею создания нового мультинаучного журнала», — сказал Фомин.
По его словам, развитие территорий и даже отдельных городов в ходе урбанизации и трансформации экономики является одной из самых изучаемых, но также одной из самых меняющихся областей научных знаний в XXI веке. Российские научные школы географов-обществоведов развивают свои исследовательские проекты и помогают государству составить представление о пространственном и технологическом развитии регионов и предстоящих изменениях в структуре населения и экономики этих пространств.
«Новый журнал позволит ведущим исследователям вести диалог о развивающихся научных трендах и оперативно реагировать на новые вызовы», — добавил президент АРГО Александр Дружинин.
Ассоциация российских географов-обществоведов является одним из двух крупнейших национальных объединений ученых-географов. Членами АРГО являются академики, члены-корреспонденты и ведущие эксперты Российской академии наук и ряда университетов. Издательство «Наука» издает более 200 научных и научно-популярных журналов, среди которых 141 журнал Российской академии наук. Старейшие журналы ведут свою историю с XVIII века.