Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Научный журнал «Общество и пространство» появится в первом полугодии

Он позволит ведущим исследователям вести диалог о развивающихся научных трендах и оперативно реагировать на новые вызовы, указал президент АРГО Александр Дружинин.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Издательство «Наука» в первом полугодии выпустит первый номер нового научного журнала «Общество и пространство». Соглашение об издании журнала подписано с Ассоциацией российских географов-обществоведов (АРГО), сообщил ТАСС руководитель издательства Михаил Фомин.

«Все мы помним о банкротстве и системных проблемах города Детройт в США, других населенных пунктов в странах с развитой или развивающейся экономикой. Чтобы помочь исследователям, занимающимся вопросами развития территорий, мы решили поддержать идею создания нового мультинаучного журнала», — сказал Фомин.

По его словам, развитие территорий и даже отдельных городов в ходе урбанизации и трансформации экономики является одной из самых изучаемых, но также одной из самых меняющихся областей научных знаний в XXI веке. Российские научные школы географов-обществоведов развивают свои исследовательские проекты и помогают государству составить представление о пространственном и технологическом развитии регионов и предстоящих изменениях в структуре населения и экономики этих пространств.

«Новый журнал позволит ведущим исследователям вести диалог о развивающихся научных трендах и оперативно реагировать на новые вызовы», — добавил президент АРГО Александр Дружинин.

Ассоциация российских географов-обществоведов является одним из двух крупнейших национальных объединений ученых-географов. Членами АРГО являются академики, члены-корреспонденты и ведущие эксперты Российской академии наук и ряда университетов. Издательство «Наука» издает более 200 научных и научно-популярных журналов, среди которых 141 журнал Российской академии наук. Старейшие журналы ведут свою историю с XVIII века.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше