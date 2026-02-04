Научный журнал «Общество и пространство» появится в первом полугодии

По его словам, развитие территорий и даже отдельных городов в ходе урбанизации и трансформации экономики является одной из самых изучаемых, но также одной из самых меняющихся областей научных знаний в XXI веке. Российские научные школы географов-обществоведов развивают свои исследовательские проекты и помогают государству составить представление о пространственном и технологическом развитии регионов и предстоящих изменениях в структуре населения и экономики этих пространств.