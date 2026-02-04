Омичи установят два гастрономических рекорда на Масленицу

Омск в качестве Культурной столицы России 2026 года впервые проведет масштабные празднования Масленицы на Зимнем Любинском. В заключительный день гуляний, 22 февраля, здесь планируется установить два гастрономических рекорда: приготовление и бесплатная раздача 10 000 порций чалдонского чая и 2026 блинов по традиционному сибирскому рецепту.
Чалдонская культура, являющаяся объектом нематериального этнокультурного достояния Омской области, станет основой праздничной программы. Чалдоны — потомки русских сибиряков, чья культура сформировалась в северных районах региона, — оставили богатое наследие в кухне, ремеслах и обрядах.
Чалдонский чай для рекорда разработан титестером омской сети «Винтаж» на основе красного китайского чая, иван-чая, гречишного чая с добавлением рябины, черемухи, моркови и меда. Напиток обладает терпким медовым вкусом с горьковатым началом и сладким послевкусием. Блины будут готовиться по рецепту, записанному в деревне Большеникольск Муромцевского района, с добавлением гречневой каши и припеком из зеленого лука с яйцом.
Официальное подтверждение рекордов осуществит Ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров «Сhefs Team Russia». Масленичная неделя продлится с 16 по 22 февраля, однако центральные мероприятия пройдут в воскресенье, 22 февраля, на Любинском проспекте.