Омичи установят два гастрономических рекорда на Масленицу

Чалдонский чай для рекорда разработан титестером омской сети «Винтаж» на основе красного китайского чая, иван-чая, гречишного чая с добавлением рябины, черемухи, моркови и меда. Напиток обладает терпким медовым вкусом с горьковатым началом и сладким послевкусием. Блины будут готовиться по рецепту, записанному в деревне Большеникольск Муромцевского района, с добавлением гречневой каши и припеком из зеленого лука с яйцом.