Выпавший в Ростовской области снег спас посевы озимых от морозов

В Ростовской области выпавший снег спас от мороза посевы озимых культур. Об этом рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.
— Ситуация находится в удовлетворительном состоянии, выпавший снег снивелировал отрицательное действие низких температур. Потепление было кратковременным, и это не нанесло урона посевам, — сообщила Анна Касьяненко.
Осенью в регионе, перевыполнив план, озимыми засеяли 2,87 млн га, взошли 2,8 тысячи га, то есть на 99,8% площадей.
Нынешний сезон, в отличие от предыдущего, более благоприятен из-за большего запаса продуктивной влаги: в 2025—2026 годах выпало около 101 мм осадков, а снежный покров составил от 2 до 14 см.
Запас продуктивной влаги в почве — решающий фактор, но в наличии у сельхозпроизводителей также есть и другие инструменты управления урожайностью, отметили в минсельхозпроде.