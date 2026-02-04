В администрации Уфы назначили нового заместителя мэра по связям со СМИ

В администрации Уфы произошли кадровые изменения. На оперативном совещании мэр Ратмир Мавлиев представил нового заместителя, который будет курировать взаимодействие со средствами массовой информации.
Эту должность занял Дмитрий Черенков, ранее возглавлявший управление по социальным коммуникациям в администрации главы Башкирии. Мавлиев, представляя его, отметил, что команда знает нового зама по его предыдущей работе. Он выразил уверенность, что опыт Черенкова будет полезен, и попросил его формировать новые смыслы и задачи, чтобы жители знали о позитивных изменениях в городе.
Назначение связано с предыдущими перестановками. Бывший заместитель мэра по этому направлению Денис Ганиев возглавил пресс-службу главы республики. А освободившийся после Черенкова пост в управлении главы региона по соцкоммуникациям вновь заняла Елена Прочаковская.
Дмитрий Черенков родился в Уфе в 1978 году, имеет два высших образования и ранее работал в сфере информационной безопасности и в администрации главы Башкирии.
Также начальником управления по взаимодействию со СМИ — пресс-службы администрации Уфы назначена Алия Такиуллина. Она родилась в 1994 году, окончила БашГУ по специальности «Журналистика» и ранее занимала должность заместителя начальника этого же управления.
