В администрации Уфы назначили нового заместителя мэра по связям со СМИ

Эту должность занял Дмитрий Черенков, ранее возглавлявший управление по социальным коммуникациям в администрации главы Башкирии. Мавлиев, представляя его, отметил, что команда знает нового зама по его предыдущей работе. Он выразил уверенность, что опыт Черенкова будет полезен, и попросил его формировать новые смыслы и задачи, чтобы жители знали о позитивных изменениях в городе.