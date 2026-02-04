В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит правоохранительным органам своевременно фиксировать такие действия и привлекать виновных к ответственности, в том числе в случаях, когда жертвой преследования становится несовершеннолетний, а также позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве. В случае принятия законопроекта, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).