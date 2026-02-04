Ричмонд
ВОЗ сказал белорусам, какой процент случаев рака можно предотвратить

ВОЗ назвал процент случаев рака, который можно предотвратить.

Источник: Комсомольская правда

ВОЗ сказал белорусам и всем жителям планеты, какой процент случаев рака можно предотвратить. Об этом говорится в новом глобальном анализе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака. Информация размещена на официальном сайте Центра новостей ООН.

Согласно проведенному анализу, около 40% случаев рака в мире можно предотвратить. Такие результаты основаны на данных из 185 стран по 36 типам рака. В частности, был проведен анализ влияния 30 предотвратимых факторов риска развития рака (это потребление алкоголя, табакокурение, низкая физическая активность, высокий индекс массы тела, ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха).

Также в список были включены девять инфекций, которые могут вызвать рак, в том числе и вирус папилломы человека (он может спровоцировать рак шейки матки). Специалисты замечают, что примерно 7,1 миллиона новый случаев рака (37%) в 2022 году были связаны с факторами, которых можно было избежать.

Вместе с тем примерно половина предотвратимых случаев рака в мире связана с тремя видами. Это рак желудка, шейки матки, легких.

Тем временем Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов.

Ранее врач сказала белорусам, могут ли бородавки и папилломы на теле указывать на ВПЧ.

Кстати, Минздрав сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРИ в Беларуси: «Более 64% заболевших — дети».

