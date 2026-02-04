ВОЗ сказал белорусам, какой процент случаев рака можно предотвратить

ВОЗ сказал белорусам и всем жителям планеты, какой процент случаев рака можно предотвратить. Об этом говорится в новом глобальном анализе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака. Информация размещена на официальном сайте Центра новостей ООН.
Согласно проведенному анализу, около 40% случаев рака в мире можно предотвратить. Такие результаты основаны на данных из 185 стран по 36 типам рака. В частности, был проведен анализ влияния 30 предотвратимых факторов риска развития рака (это потребление алкоголя, табакокурение, низкая физическая активность, высокий индекс массы тела, ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха).
Также в список были включены девять инфекций, которые могут вызвать рак, в том числе и вирус папилломы человека (он может спровоцировать рак шейки матки). Специалисты замечают, что примерно 7,1 миллиона новый случаев рака (37%) в 2022 году были связаны с факторами, которых можно было избежать.
Вместе с тем примерно половина предотвратимых случаев рака в мире связана с тремя видами. Это рак желудка, шейки матки, легких.
