Деньги омским пенсионерам будут доставлять на дом из специальных участков доставки

В УФПС Омской области сообщили о новой системе выплаты пенсий и социальных пособий в Омске, которые будут осуществляться из специализированных участков доставки. Пока они обслуживают клиентов 47 омских почтовых офисов. В дальнейшем сотрудники этих участков будут охватывать всех клиентов отделений города. Отныне деньги доставляются до адресов клиентов на специализированном транспорте компании. Если клиент не может получить на дому выплату в назначенный день, то ему следует заказать повторную доставку до 25 числа текущего месяца. Для этого можно позвонить по единому контактному номеру 8−958−853−81−80. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.