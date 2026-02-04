Деньги омским пенсионерам будут доставлять на дом из специальных участков доставки

О нововведении в системе выплаты пенсий и социальных пособий в Омске сообщили в УФПС Омской области. Почта России открыла в регионе для этих целей специализированные участки доставки.
В УФПС Омской области сообщили о новой системе выплаты пенсий и социальных пособий в Омске, которые будут осуществляться из специализированных участков доставки. Пока они обслуживают клиентов 47 омских почтовых офисов. В дальнейшем сотрудники этих участков будут охватывать всех клиентов отделений города. Отныне деньги доставляются до адресов клиентов на специализированном транспорте компании. Если клиент не может получить на дому выплату в назначенный день, то ему следует заказать повторную доставку до 25 числа текущего месяца. Для этого можно позвонить по единому контактному номеру 8−958−853−81−80. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Как заявили в ведомстве, для омичей на практике ничего не поменяется: те, кто получали выплаты на дому, так и будут их получать, только теперь их будут доставлять почтальоны профильного участка. Нововведение призвано освободить от этой функции почтальонов отделений, которые теперь смогут сконцентрироваться на доставке письменной корреспонденции и небольших посылок. Также в УФПС Омской области отмечают, что клиенты, которые получали денежные выплаты в почтовых офисах, продолжат получать эту услугу в привычном для них формате.