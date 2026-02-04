Как изменится расписание электричек в Ростовской области: Время в пути у семи поездов будет другим до 22 марта

Расписание семи пригородных поездов в Ростовской области изменится в феврале и марте. Об этом предупреждают в министерстве транспорта Донского региона.
Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ. Новое расписание будет действовать с 16 февраля по 22 марта 2026 года.
— Поправки коснутся следующих электричек: № 6162 и № 6164 Лихая — Ростов-Главный, № 6161 и № 6157 Ростов-Главный — Лихая, № 6361 Лихая — Глубокая, а также № 7111 Ростов-Западный — Кизитеринка и № 7112 Кизитеринка — Ростов-Главный, — перечислили в минтранспорта Ростовской области.
Все поезда продолжат останавливаться на всех промежуточных станциях согласно действующему графику движения. При этом время в пути для них изменится.
Актуальное расписание можно уточнить на сайте skppk.ru, введя нужные параметры поиска. Также информацию предоставят билетные кассиры в пригородных кассах на вокзалах, а кроме того, ее разместят на информационных стендах и табло.
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в графике движения электричек.
