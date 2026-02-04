Ричмонд
За шесть часов над Ростовской областью сбили два вражеских беспилотника

В Ростовской области отразили очередную атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) 8:00 до 14:00 4 февраля ликвидировали более двух десятков украинских беспилотников. На Ростовскую область пришлось два из них, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над территорией ряда регионов. Воздушные цели были нейтрализованы в воздушном пространстве Белгородской, Волгоградской, Курской и Ростовской областей.

Над Ростовской областью за указанный шестичасовой период было сбито два вражеских беспилотных летательных аппарата. Основная часть воздушных целей — по девять БПЛА в каждом регионе — была уничтожена над территориями Белгородской и Волгоградской областей. Еще один аппарат перехвачен в небе над Курской областью.

