В Самаре и Тольятти появятся новые детские сады

Во всех дошкольных учреждениях появятся групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы. Рядом с образовательными учреждениями благоустроят и озеленят территории. Для занятий на свежем воздухе будут установлены спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами.