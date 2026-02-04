В Самарской области заменят подвижный состав «Ласточка» 14 и 15 февраля

14 и 15 февраля 2026 года в Самарской области на ряде маршрутов произойдет замена подвижного состава «Ласточка» на ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.
«Эти изменения коснутся нескольких поездов, которые будут курсировать между городами региона», — рассказали в пресс-службе.
14 февраля изменения затронут следующие поезда: № 7141 Самара (07.30) — Сызрань-1 (09.11), № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07), № 7145 Самара (18.30) — Сызрань-1 (20.10).
15 февраля заменят состав поездов № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07), № 7124/7123 Новокуйбышевская (17.44) — Тольятти (20.07), № 7130/7129 Тольятти (20.56) — Новокуйбышевская (23.17).