В Миллеровском районе мошенница под видом полицейского похитила у пенсионерки 1,8 млн рублей

Аферистка обманула пенсионерку из Миллеровского района на 1,8 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области жертвой телефонного мошенничества стала местная пенсионерка. Как сообщили в правоохранительных органах, женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег.

По данным следствия, незнакомка, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонила пенсионерке и в ходе разговора убедила ее в том, что ее сбережения необходимо проверить на «причастность к финансированию террористических организаций». Под этим предлогом мошенница вынудила пожилую женщину передать все наличные деньги, один миллион 800 тысяч рублей, курьеру, который приехал к ней домой.

В итоге было возбуждено уголовное дело.

— Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления, — сообщили в полиции.

