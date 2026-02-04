В Миллеровском районе мошенница под видом полицейского похитила у пенсионерки 1,8 млн рублей

По данным следствия, незнакомка, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонила пенсионерке и в ходе разговора убедила ее в том, что ее сбережения необходимо проверить на «причастность к финансированию террористических организаций». Под этим предлогом мошенница вынудила пожилую женщину передать все наличные деньги, один миллион 800 тысяч рублей, курьеру, который приехал к ней домой.