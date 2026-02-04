В Миллеровском районе мошенница под видом полицейского похитила у пенсионерки 1,8 млн рублей

В Миллеровском районе Ростовской области жертвой телефонного мошенничества стала местная пенсионерка. Как сообщили в правоохранительных органах, женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег.
По данным следствия, незнакомка, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонила пенсионерке и в ходе разговора убедила ее в том, что ее сбережения необходимо проверить на «причастность к финансированию террористических организаций». Под этим предлогом мошенница вынудила пожилую женщину передать все наличные деньги, один миллион 800 тысяч рублей, курьеру, который приехал к ней домой.
В итоге было возбуждено уголовное дело.
— Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления, — сообщили в полиции.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!