Чистить снег в Омской области приезжают волонтеры из шести регионов

Убирать сугробы у домов ветеранов ВОВ и семей участников специальной военной операции, будут студенты из Башкортостана, Крыма, ЛНР, а также из Томской, Новосибирской и Тюменской областей.

Источник: Комсомольская правда

Массовый трудовой десант волонтеров приехал в Омск из шести российских регионов. Не справляющимися со снегом омским чиновникам будут помогать иногородние студенты в рамках акция «Снежный десант РСО».

Более 100 студентов отправятся оказывать адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции в Большеуковский, Полтавский, Тюкалинский, Шербакульский, Одесский и Таврический районы. Молодые люди будут убирать сугробы в частных домовладениях омичей. В министерстве молодежной политики Омской области сообщили, что расчищать заваленные снегом дворы приезжают волонтеры из Башкортостана, Крыма, Луганской Народной Республики, а также из Томской, Новосибирской и Тюменской областей.