Чистить снег в Омской области приезжают волонтеры из шести регионов

Более 100 студентов отправятся оказывать адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции в Большеуковский, Полтавский, Тюкалинский, Шербакульский, Одесский и Таврический районы. Молодые люди будут убирать сугробы в частных домовладениях омичей. В министерстве молодежной политики Омской области сообщили, что расчищать заваленные снегом дворы приезжают волонтеры из Башкортостана, Крыма, Луганской Народной Республики, а также из Томской, Новосибирской и Тюменской областей.