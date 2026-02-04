Ричмонд
В Ростовской области на трассе в ДТП пострадали пять человек

В Ростовской области из заблокированной машины вытащили пять человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате ДТП пострадали пятеро человек, включая двоих детей. Об этом информирует региональное главное управление МЧС России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 февраля на дороге «Элиста-Зимовники» неподалеку от поселка Привольный в Ремонтненском районе. В столкновении участвовали две легковые машины.

На место аварии выехали пожарные и спасатели 72-й пожарно-спасательной части. Специалисты провели работы по деблокированию пострадавших, после чего передали их бригадам скорой медицинской помощи. Также сотрудники МЧС смыли разлившееся горючее с проезжей части, чтобы оно не загорелось.

