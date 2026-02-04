В Беларуси семиклассница пожаловалась в милицию на мать. Подробности озвучили в Государственном комитете судебных экспертиз.
В Могилевской области в РОВД поступило заявление от учащейся седьмого класса. Она указывала, что во время ссоры ее избила мать. По данному факту милиция проводила проверку, назначалась судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.
Удалось установить, что все случилось вечером в декабре 2025 года. Мать несколько раз звала свою 12-летнюю дочь к ужину. Однако несовершеннолетняя отказывалась, так как играла в телефоне и есть не хотела. На повторную просьбу от мамы отложить гаджет, школьница отреагировала с агрессией. Женщина разозлилась, что ее дочь проводит в телефоне много времени, и несколько раз ударила ребенка ладонями и ремнем. Через неделю подросток обратилась в учреждение здравоохранения и милицию.
Из заключения эксперта следует, что у школьницы был обнаружен кровоподтек на плече давностью примерно одна-две недели. Он образовался от действия тупого твердого предмета и относится к телесным повреждениям, которые не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.
«По результатам проверки по данному инциденту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — отметили в ГКСЭ.
Ранее в Минске милиция задержала отца, который дал подзатыльник сыну, делая с ним дома уроки.
Кстати, банк вызвал милицию из-за подозрительной операции белоруски на 20 тысяч рублей.