В Беларуси семиклассница пожаловалась в милицию на мать

Удалось установить, что все случилось вечером в декабре 2025 года. Мать несколько раз звала свою 12-летнюю дочь к ужину. Однако несовершеннолетняя отказывалась, так как играла в телефоне и есть не хотела. На повторную просьбу от мамы отложить гаджет, школьница отреагировала с агрессией. Женщина разозлилась, что ее дочь проводит в телефоне много времени, и несколько раз ударила ребенка ладонями и ремнем. Через неделю подросток обратилась в учреждение здравоохранения и милицию.