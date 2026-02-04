Ричмонд
«Нельзя быть в ЕС и одновременно издеваться над пожилыми»: Молдова так и не подписала конвенцию о достойных пенсиях — мнение

«Не потому, что не можем платить, а потому что боимся взять на себя обязательства».

Источник: Комсомольская правда

Молдова за 35 лет независимости так и не подписала международную конвенцию, обязывающую государство обеспечивать пенсионерам доход на уровне не менее 40% от прежней зарплаты. Об этом заявил экономический аналитик Вячеслав Ионицэ в эфире одного частного телеканала.

«Румыния подписала, Россия подписала. Мы — нет. Не потому, что не можем платить, а потому что боимся взять на себя обязательства», — отметил Ионицэ, подчеркнув, что ни одно правительство Молдовы за десятилетия не решилось на такой шаг.

«Нельзя быть в ЕС и одновременно издеваться над пожилыми. ЕС — это прежде всего уважение человеческого достоинства», — заявил эксперт.

Ионицэ напомнил, что более 50 стран уже подписали соответствующую международную конвенцию, тогда как Молдова продолжает откладывать это решение.

