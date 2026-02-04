От соседей до Китая: кто и на сколько дней приезжал в Самарскую область

«Наши приоритетные задачи — привлечь больше туристов и увеличить продолжительность их пребывания в регионе, за счет развития современной туристической инфраструктуры и организации ярких событийных мероприятий», — отметила глава минтуризма региона.
Основная часть гостей — порядка 60% — прибывала в регион на автомобильном транспорте. Средняя продолжительность визита большинства туристов составляла от одного до двух дней.
Основную часть гостей составили жители соседних регионов: Республик Татарстан и Башкортостан, Ульяновской, Оренбургской и Саратовской областей, а также Москвы и Подмосковья. Среди зарубежных туристов наиболее активными были гости из стран СНГ — Казахстана, Беларуси и Узбекистана, а также из Китая.
Наибольшей популярностью у путешественников пользовались крупные города — Самара и Тольятти, а также Волжский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский и Сергиевский районы области.
Напомним, что другой регион ПФО — Нижегородскую область — в прошлом году посетили свыше 5 млн туристов, а Татарстан — более 4,3 млн.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что между Самарой и столицей Башкирии в апреле намерены запустить прямой поезд. Добраться до Уфы жители и гости областной столицы смогут по пятницам, а также в выходные дни.