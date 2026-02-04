От соседей до Китая: кто и на сколько дней приезжал в Самарскую область

САМАРА, 4 февраля, ФедералПресс. В 2025 году Самарскую область посетили свыше 3 млн туристов, а точнее — около 3,2 млн человек. При этом, по информации Федеральной службы государственной статистики, 1,4 млн из них остановились в организованных средствах размещения. Эти цифры привела врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.