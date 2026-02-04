Ростовские врачи помогли женщине со сдвоенной маткой вылечиться и забеременеть

Ростовские врачи обнаружили у пациентки двойную матку, которая мешала ей забеременеть. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.
Молодая женщина пришла на прием к врачам женской консультации, чтобы подготовиться к зачатию ребенка. Однако во время первого осмотра медики обнаружили у нее образование в малом тазу. Они решили провести дополнительное обследование и назначили УЗИ.
— Исследование показало невероятное — полное удвоение матки, причем каждая матка имела свою собственную шейку и отдельную полость. Это редкое анатомическое отклонение, которое невозможно обнаружить стандартным методом осмотра, — рассказали в больнице.
После УЗИ пациентке выполнили МРТ, которое подтвердило редкий диагноз. Такие случаи встречаются один раз на несколько тысяч женщин репродуктивного возраста. Аномалия вызывает бесплодие, но ее можно исправить хирургическим путем. Ростовчанке была назначена операция и уже через полгода у нее наступила желанная беременность.
