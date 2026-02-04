Ростовские врачи помогли женщине со сдвоенной маткой вылечиться и забеременеть

После УЗИ пациентке выполнили МРТ, которое подтвердило редкий диагноз. Такие случаи встречаются один раз на несколько тысяч женщин репродуктивного возраста. Аномалия вызывает бесплодие, но ее можно исправить хирургическим путем. Ростовчанке была назначена операция и уже через полгода у нее наступила желанная беременность.