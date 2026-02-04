Мощнейшая вспышка на Солнце достигла балла Х4.2

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вспышка высочайшего класса, зафиксированная на Солнце в среду, достигла балла Х4.2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«4 февраля в 15:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16E04) зарегистрирована вспышка Х4.2 продолжительностью 16 минут», — уточнили в институте.
С начала февраля на Солнце произошло уже семь вспышек класса Х, включая 4 февраля.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.