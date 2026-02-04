Эксперт Соколовский: удешевление лазеров позволит производить в РФ «лаборатории на чипе»

«Условия для производства данных лазеров в нашей стране, безусловно, есть, однако вопрос заключается в том, кто их будет производить. Основная проблема новых технологий заключается в массовости. Квантово-каскадные лазеры — фантастические приборы, дающие нам массу новых возможностей. Представьте, что ваш холодильник будет способен определять, скисло у вас молоко или нет. Проблема заключается в том, что без массового производства этот лазерный сенсор будет стоить дороже холодильника или даже десяти холодильников», — отметил Соколовский.