Эксперт Соколовский: удешевление лазеров позволит производить в РФ «лаборатории на чипе»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Все условия для производства миниатюрных «лабораторий на чипе», построенных на базе квантово-каскадных лазеров, есть в России, однако для их внедрения в жизнь потребуется существенным образом удешевить производство этих излучателей. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве главный научный сотрудник ФТИ имени Иоффе РАН Григорий Соколовский.
«В ближайшие пять-десять лет должны появиться массовые лаборатории на чипе, включающие в себя квантово-каскадные лазеры, которые будут способны автономно анализировать пациентские образцы, ставить диагноз и передавать данные профильным врачам. Их создание сильно и необратимо изменит нашу жизнь и откроет дорогу для настоящей персонализированной медицины», — заявил физик.
Как отметил исследователь, специалисты из ФТИ имени Иоффе сейчас при поддержке Российского научного фонда активно разрабатывают отечественные компактные квантово-каскадные лазеры совместно с НИИ «Полюс», который выступает в качестве квалифицированного заказчика. Эти излучатели идеально подходят для создания систем атмосферной оптической связи, компактных газоанализаторов, сенсоров и устройств, позволяющих определять химический состав объектов с большого расстояния.
«Условия для производства данных лазеров в нашей стране, безусловно, есть, однако вопрос заключается в том, кто их будет производить. Основная проблема новых технологий заключается в массовости. Квантово-каскадные лазеры — фантастические приборы, дающие нам массу новых возможностей. Представьте, что ваш холодильник будет способен определять, скисло у вас молоко или нет. Проблема заключается в том, что без массового производства этот лазерный сенсор будет стоить дороже холодильника или даже десяти холодильников», — отметил Соколовский.
По его словам, эту проблему можно будет решить только в случае массового внедрения этих технологий в производство, наподобие тому, как развитие оптоволоконных линий связи привело к удешевлению обычных диодных лазеров на несколько порядков. Как отметил Соколовский, поддержка со стороны Российского научного фонда в этом отношении является особенно ценной, так как она помогает ученым искать пути резкого снижения цены внедрения и налаживания массового производства их разработок.