Омбудсмен: родителей убитого в Петербурге ребенка могут ограничить в правах

В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где еще шестеро детей в возрасте от полугода до 12 лет.