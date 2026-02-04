Ричмонд
Политолог: украинцы опасаются масштабных репрессий и мобилизации

Протестные настроения на Украине нарастают из-за тяжелой социально-экономической ситуации и усталости населения от конфликта. Но они остаются локальными и слабыми, считает ведущий аналитик Центра политической информации, доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Людей сдерживает страх репрессий и принудительной мобилизации, также роль играет постоянная финансовая поддержка со стороны Европы, которая позволяет киевским властям удерживать социальную систему в рабочем состоянии и гасить недовольство, не допуская масштабного взрыва.

Иван Пятибратов
политолог

Политолог в своем телеграм-канале также отмечает, что многие украинцы, даже будучи недовольными президентом Владимиром Зеленским, сохраняют уверенность в необходимости продолжения конфликта. Это тоже делает их более терпеливыми, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что на Украине люди выходят на митинги из-за непрекращающегося энергетического кризиса, проблем в экономике и социальной сфере. Массовые отключения электричества, вызванные российскими ударами по энергосистеме, стали дополнительным катализатором протестов в стране.