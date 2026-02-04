Политолог: украинцы опасаются масштабных репрессий и мобилизации

Людей сдерживает страх репрессий и принудительной мобилизации, также роль играет постоянная финансовая поддержка со стороны Европы, которая позволяет киевским властям удерживать социальную систему в рабочем состоянии и гасить недовольство, не допуская масштабного взрыва.
Политолог в своем телеграм-канале также отмечает, что многие украинцы, даже будучи недовольными президентом Владимиром Зеленским, сохраняют уверенность в необходимости продолжения конфликта. Это тоже делает их более терпеливыми, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что на Украине люди выходят на митинги из-за непрекращающегося энергетического кризиса, проблем в экономике и социальной сфере. Массовые отключения электричества, вызванные российскими ударами по энергосистеме, стали дополнительным катализатором протестов в стране.