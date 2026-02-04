«Минсктранс»: утечка тока произошла в минском троллейбусе — подросток получил электротравму

«Минсктранс» сообщил про утечку тока, которая произошла в минском троллейбусе. Из-за этого подросток получил электротравму и попал в больницу, сообщает агентство «Минск-новости».
«27 января около 16:40 в троллейбусе маршрута № 44 на улице Кальварийской произошла утечка тока — пострадал пассажир-подросток, который с предварительным диагнозом “электротравма” был госпитализирован в 6-ю ГКБ. После обследования он находится дома», — рассказали в «Минсктрансе».
И добавили, что пострадавшие после выздоровления могут обратиться в филиал «Транспортный парк № 4» для составления акта о причинении вреда здоровью с последующей его передачей в страховую компанию для возмещения ущерба.
Также в сети появилось видео минчанки, которая в тот же день примерно в 16.45 девушка на улице Кальварийской заходилась в троллейбус № 44. По ее словам, ступив на пол транспорта, она взялась за поручень и почувствовала сильную боль, а затем потеряла сознание.
— Очнулась уже в середине салона. Люди сказали, что я страшно кричала и какой-то мужчина буквально оттащил меня от двери. Уже дома я поняла, что нога онемела, чувствительность так и не вернулась, поэтому вызвала скорую помощь, — рассказывает Диана в TikTok.
В другом видео минчанка рассказала, что врачи диагностировали у нее ожоги, проблемы с сердцем, травму голеностопа и стресс. Пострадавшая находится на лечении в 4-й городской клинической больнице.
В «Минсктрансе» отреагировали на случившееся и заметили, что обо все узнали из соцсетей. При этом ни к водителю троллейбуса, ни к другим представителям организации минчанка не обращалась. Предполагается, что минчанка была не единственной пострадавшей в тот день.
