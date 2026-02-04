Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове восстановили водоснабжение в Левенцовке после аварии

В Ростове в Левенцовке обещают дать воду в течение трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты «Ростовводоканала» завершили ремонтные работы в Советском районе донской столицы, устранив аварию на водопроводе, которая оставила без воды микрорайон Левенцовский. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

После ремонта была запущена местная насосная станция. Сейчас коммунальщики постепенно повышают давление в сети, чтобы избежать возможных повреждений трубопровода.

По расчетам водоканала, процесс заполнения системы займет некоторое время. Полностью водоснабжение будет восстановлено для жителей Левенцовки и ЗЖМ в течение трех часов.

Напомним, ранее вечером 3 февраля причиной перебоев в подаче воды стал скачок электроэнергии, потребовавший перезапуска насосной станции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.