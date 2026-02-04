В Ростове восстановили водоснабжение в Левенцовке после аварии

Специалисты «Ростовводоканала» завершили ремонтные работы в Советском районе донской столицы, устранив аварию на водопроводе, которая оставила без воды микрорайон Левенцовский. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
После ремонта была запущена местная насосная станция. Сейчас коммунальщики постепенно повышают давление в сети, чтобы избежать возможных повреждений трубопровода.
По расчетам водоканала, процесс заполнения системы займет некоторое время. Полностью водоснабжение будет восстановлено для жителей Левенцовки и ЗЖМ в течение трех часов.
Напомним, ранее вечером 3 февраля причиной перебоев в подаче воды стал скачок электроэнергии, потребовавший перезапуска насосной станции.
