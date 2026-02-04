Reuters: папа Лев XIV призвал Россию и США продлить договор о контроле над ядерным вооружением

Сторонники контроля над вооружениями в Москве и Вашингтоне заявляют, что истечение срока действия договора не только снимет ограничения на боеголовки, но и подорвет доверие и способность проверять ядерные намерения. Например, Мэтт Корда, заместитель директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых, пояснил, что без договора каждая сторона сможет разместить сотни дополнительных боеголовок на своих развернутых ракетах и тяжелых бомбардировщиках. Это, по его оценкам, «при самом максималистском сценарии» удвоит размеры развернутых средств ядерного сдерживания.