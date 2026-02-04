В статье говорится, что в ходе своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик, родившийся в США, подчеркнул, что предотвращение новой гонки вооружений является приоритетом, и призвал сохранить этот важнейший документ, подписанный в 2010 году.
Я обращаюсь с настоятельным призывом не допустить прекращения действия этого документа.
Он отметил, что СНВ-III, ограничивающий ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав, имеет решающее значение для мировой безопасности.
Сейчас как никогда важно отказаться от политики страха и недоверия в пользу общей этики, ориентированной на общее благо.
Сторонники контроля над вооружениями в Москве и Вашингтоне заявляют, что истечение срока действия договора не только снимет ограничения на боеголовки, но и подорвет доверие и способность проверять ядерные намерения. Например, Мэтт Корда, заместитель директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых, пояснил, что без договора каждая сторона сможет разместить сотни дополнительных боеголовок на своих развернутых ракетах и тяжелых бомбардировщиках. Это, по его оценкам, «при самом максималистском сценарии» удвоит размеры развернутых средств ядерного сдерживания.
Противники контроля над вооружениями утверждают, что подобные договоры препятствуют ядерным инновациям крупных держав и существенно сужают их пространство для маневра, а преимущества соглашений туманны.
Согласно Reuters, общие запасы ядерных боеголовок сократились к 2025 году примерно до 12 000 боеголовок с пикового уровня в более чем 70 000 единиц в 1986 году. США и Россия модернизируют свои вооружения, тогда как Китай за последнее десятилетие увеличил свой арсенал более чем в два раза, добавляет агентство.