В Ростовской области прокуратура заставила оборудовать пешеходный переход у детского сада

В Шолоховском районе Ростовской области прокуратура заставила местные власти привести в порядок пешеходный переход у детского сада в хуторе Белогорском. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Выяснилось, что переход был организован с грубыми нарушениями, создавая прямую угрозу безопасности детей и других пешеходов, однако власти никаких мер для устранения нарушений не предпринимали.
Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Белогорского сельского поселения оборудовать опасный участок дороги.
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования около образовательного учреждения установлены необходимые ограждения и светофор, — сказано в сообщении.
