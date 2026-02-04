Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прокуратура заставила оборудовать пешеходный переход у детского сада

Прокуратура Шолоховского района добилась обустройства опасного пешеходного перехода у детсада.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области прокуратура заставила местные власти привести в порядок пешеходный переход у детского сада в хуторе Белогорском. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Выяснилось, что переход был организован с грубыми нарушениями, создавая прямую угрозу безопасности детей и других пешеходов, однако власти никаких мер для устранения нарушений не предпринимали.

Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Белогорского сельского поселения оборудовать опасный участок дороги.

— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования около образовательного учреждения установлены необходимые ограждения и светофор, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!