Жителей Перми предупредили о высокой опасности схода снега с крыш

В ИГЖН советуют жителям обходить стороной фасады домов и помнить, что сосульки чаще всего образуются над водостоками. Не стоит подходить близко к стенам зданий. А при выходе из дома нужно обращать внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах. О мерах безопасности нужно предупредить и детей.