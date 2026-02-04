Жителей Перми предупредили о высокой опасности схода снега с крыш

ИГЖН по Пермскому краю предупредила жителей Перми о большой опасности схода снега с крыш.
Управляющим организациям выдали требования срочно очистить кровли.
«Внимание! Всем управляющим организациям: УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК. В связи с сезонными колебаниями температуры наружного воздуха, возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с обрушением с крыши снежных и ледяных масс, требуем в кратчайшие сроки обеспечить комплекс мер по очистке крыш и конструктивных элементов многоквартирных домов от снега, снежных навесов и наледи», — пишет ИГЖН по Пермскому краю в официальном телеграм-канале.
Также руководству УК напомнили о необходимости постоянно проводить осмотры многоквартирных домов и незамедлительно принимать исчерпывающие меры к приведению кровель в безопасное состояние и регулярно очищать придомовые территории от наледи и снега.
В ИГЖН советуют жителям обходить стороной фасады домов и помнить, что сосульки чаще всего образуются над водостоками. Не стоит подходить близко к стенам зданий. А при выходе из дома нужно обращать внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах. О мерах безопасности нужно предупредить и детей.
Напомним, ранее в Перми возбудили дело о падении глыбы снега на мальчика.