Самарцы пытаются вернуть билеты на «Щелкунчика», которого перенесли на год

Самарцы пытаются вернуть деньги за билеты на шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Спектакль должен был пройти в декабре 2025 года во Дворце спорта имени Высоцкого. Но незадолго до этого стало известно, что шоу перенесли на целый год. Зрителям обещали, что все билеты останутся действительными. Но не всех такой расклад устроил, многие хотели бы вернуть деньги — но не могут.
«Мы сможем начать исполнять наши обязательства по возвратам начиная с 20 января. Запросы на возврат присылайте на почту refund@iceseasons.show», — сообщалось на официальном сайте организаторов шоу.
Но, судя по комментариям под постом Дворца спорта имени Высоцкого о переносе представления, деньги многие не получили до сих пор. Некоторые заявили, что обратились в СК, но ответа пока не получили.
Такая же ситуация сложилась с проведением шоу в других городах, комментарии также пишут разочарованные жители Череповца, Кургана, Ярославля и других городов.