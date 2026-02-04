Самарцы пытаются вернуть билеты на «Щелкунчика», которого перенесли на год

Самарцы пытаются вернуть деньги за билеты на шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Спектакль должен был пройти в декабре 2025 года во Дворце спорта имени Высоцкого. Но незадолго до этого стало известно, что шоу перенесли на целый год. Зрителям обещали, что все билеты останутся действительными. Но не всех такой расклад устроил, многие хотели бы вернуть деньги — но не могут.