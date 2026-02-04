Ледяной дождь идет в Молдову: На три дня объявлен «желтый» код из-за резкой смены погоды — ожидается снег с дождем и сильнейший гололед

В Молдове объявлен жёлтый код из-за гололёда.
Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила жёлтый код метеоопасности.
Предупреждение будет действовать с 4 февраля, 19:00, до 6 февраля, 20:00.
По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться около 0 , а осадки — преимущественно в виде дождя — могут привести к образованию гололёда и наледи на дорогах и тротуарах.
Водителей и пешеходов призывают соблюдать повышенную осторожность.
