НЦЗПД сказал, можно ли снять уличный конфликт на видео и выложить в соцсети

Национальный центр защиты персональных данных сказал, могут ли белорусы снять уличный конфликт на видео, а затем выложить ролик в соцсети.
Минчанин рассказал, что гулял по парку и заметил, что люди ведут себя агрессивно, кричат, а затем завязалась драка. Мужчина интересовался, может ли он снять подобное на видео и опубликовать у себя в социальных сетях.
В НЦЗПД пояснили: согласно общему правилу и исходя из положений части второй статьи 18 закона об информации, информатизации и защите информации, данная съемка возможна лишь с согласия всех лиц, попавших в объектив камеры.
«Для публикации в Интернете (это распространение ПД) то же самое — требуется согласие человека, попавшего в кадр (достаточно устного)», — уточнили в организации.
Вместе с тем законодательно не запрещается белорусам проводить съемку других лиц, чтобы зафиксировать правонарушения, преступлений для последующей передачи соответствующих материалов правоохранительным органам.
