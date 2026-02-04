Ричмонд
Екатеринбургский аэропорт Кольцово признан лучшим в России

Екатеринбургский аэропорт стал победителем национальной премии.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово признан победителем национальной премии «Воздушные ворота России». Ему присвоили номинацию «Лучший аэропорт года». Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Чествуют победителей в эти дни в Москве. Исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов получил награду от гендиректора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Андрея Булина.

— За прошедший год воздушная гавань обслужила около 8 миллионов 385 тысяч пассажиров. Аэропорт поставил рекорд по пассажиропотоку. Кольцово помогает уральцам путешествовать по сотне внутрироссийских и зарубежных направлений. Аэропорт Екатеринбурга работает более чем с тремя десятками авиаперевозчиков, — сказано в сообщении.

В минувшем году в екатеринбургском аэропорту обновили терминал международных линий. К тому же открылся обновленный пункт пропуска через государственную границу.

Кроме того, Кольцово стал первым региональным аэропортом России, в котором работает система паспортного контроля «Сапсан».