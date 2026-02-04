Екатеринбургский аэропорт Кольцово признан лучшим в России

— За прошедший год воздушная гавань обслужила около 8 миллионов 385 тысяч пассажиров. Аэропорт поставил рекорд по пассажиропотоку. Кольцово помогает уральцам путешествовать по сотне внутрироссийских и зарубежных направлений. Аэропорт Екатеринбурга работает более чем с тремя десятками авиаперевозчиков, — сказано в сообщении.