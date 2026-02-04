В Уфе пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП

По данным республиканской Госавтоинспекции, 69-летний водитель скорой, двигаясь по улице, совершил наезд на грузовой тягач с полуприцепом, который был припаркован на обочине без нарушений правил. Прибывшие на место сотрудники ГАИ почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель с этими результатами не согласился.