В Уфе пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП

В Уфе в конце января произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи. Авария случилась в ночь на 30 января на улице Гвардейской.
По данным республиканской Госавтоинспекции, 69-летний водитель скорой, двигаясь по улице, совершил наезд на грузовой тягач с полуприцепом, который был припаркован на обочине без нарушений правил. Прибывшие на место сотрудники ГАИ почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель с этими результатами не согласился.
В результате столкновения водитель и пассажиры кареты скорой помощи получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Сейчас материалы по факту ДТП переданы в Главное следственное управление МВД по Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.